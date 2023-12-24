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Дончич обошёл Хардена по количеству трипл-даблов с 30+ очками

Лидер «Даллас Маверикс» Лука Дончич обошёл разыгрывающего Джеймса Хардена по количеству трипл-даблов с 30+ очками. В матче с «Сан-Антонио Спёрс» словенец набрал 39 очков, 12 подборов и 10 передач.

Таким образом, Дончич оформил свой 36-й трипл-дабл с 30 очками. По этому показателю он уступает только Леброну Джеймсу (37), Расселлу Уэстбруку (48) и Оскару Робертсону (106).

Стоит также отметить, что больше всего трипл-даблов против одной франшизы Дончич сделал в матчах со «Спёрс» (6).

Напомним, в ночь с 23 на 24 декабря на площадке «Американ Эйрлайнс Центра» в Далласе состоялся матч регулярного чемпионата НБА. «Даллас Маверикс» обыграл «Сан-Антонио Спёрс» со счётом 144:119. «Даллас» прервал трёхматчевую серию поражений, «Сан-Антонио» проиграл четвёртую игру кряду.