Тари Исон: Алперен Шенгюн — волшебник

Игрок «Хьюстон Рокетс» Тари Исон высказался по поводу 21-летнего турецкого центрового Алперена Шенгюна после победы в матче с «Нью-Орлеан Пеликанс» (106:104).

Турецкий центровой «Хьюстона» отметился 37 очками, 11 подборами, шестью передачами, перехватом и блок-шотом.

За 38 минут Шенгюн реализовал 11 из 21 с игры и 14 из 17 с линии штрафных бросков.

«Алперен Шенгюн — звезда всех мастей. Я просто хочу, чтобы все здесь знали об этом. Волшебник. Вы услышали это здесь первыми», — приводит слова Исона Ballislife.com.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Шенгюн принял участие в 27 матчах, в которых в среднем набирал 20,4 очка, совершал 9,2 подбора и отдавал 5,2 передачи.