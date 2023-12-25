Анзулович: УНИКС выглядел гораздо лучше нас как команда

Главный тренер «Самары» Дражен Анзулович прокомментировал поражение команды в матче Единой лиги ВТБ с УНИКСом (61:81).

«В первую очередь поздравляю УНИКС с победой. Они выглядели гораздо лучше нас как команда. Особенно в первых двух четвертях, когда им удалось создать большую разницу в счете, а мы не среагировали должным образом. Мы защищались не так, как планировали. Большинство наших легионеров не показали игры того уровня, который мы от них ожидаем и который нужно демонстрировать в матче против действующего чемпиона. Когда вы играете таким образом, то не можете рассчитывать на что-то большее», — приводит слова Анзуловича пресс-служба Единой лиги ВТБ.

УНИКС занимает вторую строчку в турнирной таблице Единой лиги ВТБ, имея в своём активе 14 побед при четырёх поражениях. «Самара» идёт седьмой — 10 побед, девять поражений.