Богичевич: в некоторых матчах нужно побежать на энергии и жесткости

Главный тренер «Автодора» Миленко Богичевич дал комментарий по поводу победы команды в матче Единой лиги ВТБ с «Астаной» (84:75)

«Это важная для нас победа. Мы знали, что играем против сильной команды и сильного оппонента. Мы уважаем то, как они играют, и систему, которая у них построена. Я доволен игрой, но далеко не во всех моментах… В некоторых матчах нужно побежать на энергии и жесткости. Мы говорил об этом перед «Астаной», у нас была эта энергия.

Я доволен, что мы продолжаем достигать целей. Мы играем в честь нашего президента, хотим, чтобы он гордился нами там, насколько это возможно. Я надеюсь, эта победная серия продолжится», — приводит слова Богичевича официальный сайт Единой лиги ВТБ.