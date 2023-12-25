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Кавай Леонард отреагировал на негативные материалы в СМИ о Поле Джордже и себе

Кавай Леонард отреагировал на негативные материалы в СМИ о Поле Джордже и себе
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Лёгкий Форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Кавай Леонард в шутку отреагировал на отношение к себе и своему товарищу по команде Поло Джорджу со стороны СМИ после введения Национальной баскетбольной ассоциацией (НБА) новых правил распределения нагрузки. Правила были приняты, чтобы побудить баскетболистов принимать участие в большем числе матчей, если для пропуска нет действительно веской причины. Многие СМИ в качестве игроков, которые зачастую пропускают матч без повода, представляли Леонарда с Джорджем.

«Мы должны подать на них в суд за… как это называется? Пренебрежительное отношение», – приводит слова Леонарда ESPN US.

В нынешнем сезоне НБА Кавай принял участие в 27 из 29 матчей, пропустив лишь последние две встречи из-за повреждения бедра. Джордж сыграл в 27 играх.

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