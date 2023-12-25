Эмил Райкович высказался о предстоящем выездном матче ЦСКА с «Минском» в ЕЛ ВТБ

Главный тренер московского ЦСКА Эмил Райкович дал комментарий по поводу предстоящего матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Минском». Встреча состоится сегодня, 25 декабря, и начнётся в 15:00 мск. Игра пройдёт в Минске.

«Минск» всё ещё ждёт своей первой победы, мотивации у команды становится всё больше, особенно с учётом смены тренера. Также они будут принимать нас на большой арене и постараются порадовать болельщиков в праздники. Мы не недооцениваем соперника и сделаем всё возможное, чтобы вернуться на победный путь», — приводит слова Райковича пресс-служба ЦСКА.

В нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ ЦСКА одержал 16 побед и потерпел два поражения. В настоящий момент армейцы занимают первое место. «Минск» потерпел поражения в 18 матчах и располагается на последней позиции.