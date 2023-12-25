Хаслем — о баннере «Лейкерс» после победы во внутрисезонном турнире: так нельзя

Трёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Юдонис Хаслем критически отреагировал на решение «Лос-Анджелес Лейкерс» вывесить баннер в честь победы во внутрисезонном турнире Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Изначально сообщалось, что команда не станет этого делать, но впоследствии «озёрники» изменили своё решение.

«Я полностью за то, чтобы все получили причитающиеся им деньги. Сколько это, 500 тысяч? Я полностью за. Но чего делать не нужно, так это открывать шампанское и вывешивать баннер. Не стоит так поступать, так нельзя», — сказал Хаслем на канале The OGs в YouTube.

Напомним, «Лейкерс» стали первыми чемпионами внутрисезонного турнира от НБА. В финале команда одолела «Индиану Пэйсерс» (123:109). Отметим, что каждый из игроков команды-победителя получил денежный приз в размере $ 500 тыс.