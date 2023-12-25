Богачёв — об отстранении клубов из России от Евролиги: обидно, Израиль же не исключили

Президент УНИКС Евгений Богачёв дал комментарий по поводу отстранения клубов из Российской Федерации от еврокубков. Данная мера, введённая после обострения политической ситуации весной 2022 года, продолжается уже третий сезон. Богачёв признался, что нынешнее положение дел его разочаровывает, а также обратил внимание, что клубы из Израиля, несмотря на боевые действия на территории Государства Палестина, продолжают участвовать в еврокубках.

«Обидно. А что делать? Но у всех же запрет в Европе. Мы не слабее их. Два года назад мы обыгрывали здесь и «Реал», и «Панатинаикос», и «Барселону», и «Жальгирис», и турецкие команды – «Фенербахче», «Эфес»… Шансы были у нас. Конечно, обидно. Но не только в этом. У нас там и гонорары хорошие были – это важно. Надеюсь, что всё восстановится. Руководство Единой лиги разговоры ведёт.

Вот взять, например, Израиль. Там война идёт довольно серьёзная. Но они же проводят свои матчи, насколько я слышал, в Сербии. Их не исключили из еврокубков», – приводит слова Богачёва «ТИ-Спорт».

Полиция пытается усмирить фанатов «Партизана»:

Смотри баскетбольную Евролигу эксклюзивно в Okko.