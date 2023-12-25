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Дончич подарил всем игрокам и тренерам «Далласа» электровелосипеды на Рождество

Дончич подарил всем игрокам и тренерам «Далласа» электровелосипеды на Рождество
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Разыгрывающий и лидер «Даллас Маверикс» Лука Дончич сделал рождественский подарок своим товарищам по команде, тренерам и сотрудникам клуба. Каждому из них 24-летний словенец вручил по электрическому велосипеду Mercedes-EQ.

Стоимость одного велосипеда, подаренного Дончичем, оценивается в сумму от $ 2500 до $ 3000.

Лука Дончич подарил всем игрокам и тренерам «Далласа» электровелосипеды на Рождество:

Каждый получил свой подарок после победы в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Сан-Антонио Спёрс» (144:119). Вернувшись с площадки в раздевалку, игроки и сотрудники «Маверикс» обнаружили, что она буквально заставлена велосипедами.

Ранее Дончич дал комментарий по поводу травмы лодыжки центрового «Спёрс» Виктора Вембаньямы.

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