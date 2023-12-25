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На матче «Минск» — ЦСКА установлен рекорд этого сезона Единой лиги ВТБ

В настоящий момент проходит матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором «Минск» принимает московский ЦСКА. Как информирует пресс-служба лиги, на стадионе «Минск Арена» присутствует 9017 зрителей, что является новым рекордом нынешнего сезона по посещаемости матчей.

Отметим, что перед четвёртой четвертью счёт игры 62:81 в пользу армейцев.

ЦСКА сейчас возглавляет турнирную таблицу Единой лиги ВТБ. Подопечные Эмила Райковича одержали 16 побед и потерпели два поражения. «Минск» в этом сезоне ещё ни разу не выигрывал. Белорусская команда проиграла все 18 встреч.

Ранее Единая лига ВТБ подтвердила, что главными тренерами команд на Матче всех звёзд в 2024 году станут Райкович и Велимир Перасович, возглавляющий казанский УНИКС.