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На матче «Минск» — ЦСКА установлен рекорд этого сезона Единой лиги ВТБ

На матче «Минск» — ЦСКА установлен рекорд этого сезона Единой лиги ВТБ
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В настоящий момент проходит матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором «Минск» принимает московский ЦСКА. Как информирует пресс-служба лиги, на стадионе «Минск Арена» присутствует 9017 зрителей, что является новым рекордом нынешнего сезона по посещаемости матчей.

Отметим, что перед четвёртой четвертью счёт игры 62:81 в пользу армейцев.

ЦСКА сейчас возглавляет турнирную таблицу Единой лиги ВТБ. Подопечные Эмила Райковича одержали 16 побед и потерпели два поражения. «Минск» в этом сезоне ещё ни разу не выигрывал. Белорусская команда проиграла все 18 встреч.

Единая лига ВТБ . 1-й этап
25 декабря 2023, понедельник. 15:00 МСК
Минск
Минск
Окончен
83 : 97
ЦСКА
Москва
Минск: Коско, Щербаков, Огунгбени-Джексон, Борисевич, Забелин, Стубеда, Зечевич, Микульский, Паско, Чебашек, Куратник, Аладко
ЦСКА: Михайловский, Уэйр, Джекири, Тримбл, Ухов, Астапкович, Руженцев, Антонов, Жан-Шарль, Зайцев, Карданахишвили, М'Бай

Ранее Единая лига ВТБ подтвердила, что главными тренерами команд на Матче всех звёзд в 2024 году станут Райкович и Велимир Перасович, возглавляющий казанский УНИКС.

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