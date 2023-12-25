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ЦСКА на выезде уверенно победил «Минск» в Единой лиге ВТБ

ЦСКА на выезде уверенно победил «Минск» в Единой лиге ВТБ
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Завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. В Минске местный одноимённый клуб принимал московский ЦСКА. Встреча закончилась уверенной победой красно-синих со счётом 97:83 (23:23, 29:17, 29:22, 21:16).

Лучшую результативность в составе подопечных Эмила Райковича показал лёгкий форвард Самсон Руженцев. Своей команде он принёс 17 очков, а также совершил два подбора и отдал одну результативную передачу. В составе «Минска» чаще всего кольцо армейцев поражал канадский разыгрывающий Джарред Огунгбени-Джексон. В его активе 20 очков, а также три подбора и три ассиста.

Больше в этом году команды не сыграют. Следующие игры оба клуба проведут 7 январе 2024 года. ЦСКА на выезде сыграет с «Самарой» (начало игры – в 17:00 мск), а «Минск» отправится в гости к «Уралмашу» (начало встречи – в 15:00 мск).

Единая лига ВТБ . 1-й этап
25 декабря 2023, понедельник. 15:00 МСК
Минск
Минск
Окончен
83 : 97
ЦСКА
Москва
Минск: Коско, Щербаков, Огунгбени-Джексон, Борисевич, Забелин, Стубеда, Зечевич, Микульский, Паско, Чебашек, Куратник, Аладко
ЦСКА: Михайловский, Уэйр, Джекири, Тримбл, Ухов, Астапкович, Руженцев, Антонов, Жан-Шарль, Зайцев, Карданахишвили, М'Бай
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