ЦСКА на выезде уверенно победил «Минск» в Единой лиге ВТБ

Завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. В Минске местный одноимённый клуб принимал московский ЦСКА. Встреча закончилась уверенной победой красно-синих со счётом 97:83 (23:23, 29:17, 29:22, 21:16).

Лучшую результативность в составе подопечных Эмила Райковича показал лёгкий форвард Самсон Руженцев. Своей команде он принёс 17 очков, а также совершил два подбора и отдал одну результативную передачу. В составе «Минска» чаще всего кольцо армейцев поражал канадский разыгрывающий Джарред Огунгбени-Джексон. В его активе 20 очков, а также три подбора и три ассиста.

Больше в этом году команды не сыграют. Следующие игры оба клуба проведут 7 январе 2024 года. ЦСКА на выезде сыграет с «Самарой» (начало игры – в 17:00 мск), а «Минск» отправится в гости к «Уралмашу» (начало встречи – в 15:00 мск).