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«Валенсия» пополнила состав американским свингмэном

«Валенсия» пополнила состав американским свингмэном
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«Валенсия» подписала контракт с американским свингмэном клуба «Бреоган» (Луго, Испания) Джастином Андерсоном (1,98 м), сообщает официальный сайт Евролиги.

Сообщается, что срок соглашения — 45 дней с опцией продления до конца сезона. В составе своей новой команды американец дебютирует в Евролиге.

За «Бреоган» Андерсон провёл в этом сезоне семь матчей, в которых набирал в среднем 10,9 очка, делал 2,8 подбора и показал индекс эффективности 9,6.

В НБА на счету 30-летнего баскетболиста выступления за такие клубы, как «Даллас Маверикс», «Филадельфия Сиксерс», «Атланта Хоукс», «Бруклин Нетс» и «Индиана Пэйсерс».

На данный момент «Валенсия» занимает восьмое место в регулярном чемпионате Евролиги с 56,2% побед.

Евролига . Регулярный чемпионат. 16-й тур
21 декабря 2023, четверг. 22:30 МСК
Валенсия
Валенсия, Испания
Окончен
79 : 71
Виртус Болонья
Болонья, Италия
Валенсия: Пуэрто, Рейверс, Прадилья, Лопес-Аростеги, Джонс, Ferrando, Inglis, Jovic, Туре, Херманнссон, Робертсон, Дэвис
Виртус Болонья: Кординье, Лундберг, Белинелли, Пайола, Смит, Добрич, Cacok, Шенгелия, Хэкетт, Полонара, Данстон, Абасс
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