«Валенсия» пополнила состав американским свингмэном

«Валенсия» подписала контракт с американским свингмэном клуба «Бреоган» (Луго, Испания) Джастином Андерсоном (1,98 м), сообщает официальный сайт Евролиги.

Сообщается, что срок соглашения — 45 дней с опцией продления до конца сезона. В составе своей новой команды американец дебютирует в Евролиге.

За «Бреоган» Андерсон провёл в этом сезоне семь матчей, в которых набирал в среднем 10,9 очка, делал 2,8 подбора и показал индекс эффективности 9,6.

В НБА на счету 30-летнего баскетболиста выступления за такие клубы, как «Даллас Маверикс», «Филадельфия Сиксерс», «Атланта Хоукс», «Бруклин Нетс» и «Индиана Пэйсерс».

На данный момент «Валенсия» занимает восьмое место в регулярном чемпионате Евролиги с 56,2% побед.