Okko эксклюзивно покажет Winline Кубок России по баскетболу. Сервис начнёт транслировать турнир с матча 1/8 финала «Химки» – «Руна» 26 декабря в 19:00. Подписчики Okko смогут смотреть все игры без дополнительной платы.

Трансляции Winline Кубка России по баскетболу – это первый шаг в рамках сотрудничества Okko и Российской федерации баскетбола. Благодаря контракту Okko увеличит количество эксклюзивно представленных баскетбольных событий, дополнив Winline Кубком России Евролигу и Еврокубок, а поклонники российского баскетбола смогут смотреть матчи любимых команд и качественный дополнительный контент на любом устройстве.

Матчи Winline Кубка России по баскетболу будут доступны в Okko как в прямом эфире, так и в записи. Пользователи смогут выбирать аудиодорожку, а также смотреть хайлайты, аналитические материалы и развлекательные программы, посвящённые турниру. Отдельные матчи Winline Кубка России по баскетболу сервис покажет на круглосуточном телеканале Okko Спорт.

За расписанием трансляций можно следить в соцсетях Okko Спорт и на ресурсах Российской федерации баскетбола.

Андрей Кириленко, президент Российской федерации баскетбола:

«Сотрудничество с такой крупной платформой, как Okko — большой шаг для популяризации лучшей игры с мячом. Теперь смотреть матчи, аналитику и развлекательные программы, посвященные Winline Кубку России, станет комфортнее и приятнее благодаря высокому качеству трансляции. Это отличная возможность следить за событиями турнира из самых разных уголков страны как в прямом эфире, так и в записи. Мы благодарны коллегам из Okko за то, что помогают делать баскетбол ближе».

Олег Манжа, руководитель спортивного направления Okko:

«Okko очень любит российский баскетбол и стремится развивать спортивную культуру в России. Начало показа Winline Кубка России в Okko – огромное событие для всех поклонников баскетбола. С 26 декабря следить за игрой любимых команд в высоком качестве с отличными комментариями и всем многообразием контента от нашей спортивной редакции можно на любом популярном устройстве».