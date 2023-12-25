Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Уралмаш — Парма. Произвольная программа
Начало прямой трансляции
17:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Эмбиид: Вембаньяма старается оправдать хайп вокруг него

Эмбиид: Вембаньяма старается оправдать хайп вокруг него
Аудио-версия:
Комментарии

Центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид высказался о первом номере драфта НБА — 2023 Викторе Вембаньяме, выступающем за «Сан-Антонио Спёрс».

«Я не занимаюсь критиканством. Очевидно, что он невероятно талантлив. Сейчас так много хайпа вокруг него, и я думаю, он старается оправдать его. Это то, что я вижу. А я смотрю много игр.

Я думаю, прежде всего он должен определиться с тем, на какой позиции он хочет играть — защитника, большого, или ещё где-то. Не обязательно, что он хочет быть именно защитником, или большим: это то, кем он хочет стать. Ты хочешь быть Кевином Дюрантом, или ты хочешь быть мной? Не Дюрантом, или какой-то версией таких игроков — ты хочешь быть всеми.

Прямо сейчас мне кажется, что в том, как он играет, всё выглядит немного форсированным. Что неплохо. Потому что единственный способ стать лучше — это пройти через это и учиться. Это единственный способ. Вы делаете много ошибок и учитесь», — приводит слова Эмбиида The Athletic.

В нынешнем сезоне на счету Вембаньямы 25 матчей за «Спёрс», в которых он в среднем за матч набирал 18,5 очка, делал 10,7 подбора и 2,8 передачи.

НБА - регулярный чемпионат
24 декабря 2023, воскресенье. 04:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
144 : 119
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Даллас Маверикс: Дончич - 39, Хардуэй-младший - 23, Экзам - 20, Лоусон - 17, Уильямс - 14, Пауэлл - 14, Джонс - 11, Харди - 6, Браун, Деннис, Проспер, Холмс, Карри, Моррис
Сан-Антонио Спёрс: Сохан - 23, Джонсон - 16, Коллинс - 14, Мамукелашвили - 14, Брэнэм - 12, Шампани - 12, Васселл - 9, Джонс - 9, Уэсли - 5, Осман - 3, Сиссоко - 2, Вембаньяма, Грэм, Макдермотт
Материалы по теме
Видео
Виктор Вебманьяма получил нелепую травму на разминке перед матчем НБА
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android