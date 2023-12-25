Эмбиид: Вембаньяма старается оправдать хайп вокруг него

Центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид высказался о первом номере драфта НБА — 2023 Викторе Вембаньяме, выступающем за «Сан-Антонио Спёрс».

«Я не занимаюсь критиканством. Очевидно, что он невероятно талантлив. Сейчас так много хайпа вокруг него, и я думаю, он старается оправдать его. Это то, что я вижу. А я смотрю много игр.

Я думаю, прежде всего он должен определиться с тем, на какой позиции он хочет играть — защитника, большого, или ещё где-то. Не обязательно, что он хочет быть именно защитником, или большим: это то, кем он хочет стать. Ты хочешь быть Кевином Дюрантом, или ты хочешь быть мной? Не Дюрантом, или какой-то версией таких игроков — ты хочешь быть всеми.

Прямо сейчас мне кажется, что в том, как он играет, всё выглядит немного форсированным. Что неплохо. Потому что единственный способ стать лучше — это пройти через это и учиться. Это единственный способ. Вы делаете много ошибок и учитесь», — приводит слова Эмбиида The Athletic.

В нынешнем сезоне на счету Вембаньямы 25 матчей за «Спёрс», в которых он в среднем за матч набирал 18,5 очка, делал 10,7 подбора и 2,8 передачи.