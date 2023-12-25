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Во Франции произошёл мощный пожар на арене одного из клубов высшей лиги

Во Франции произошёл мощный пожар на арене одного из клубов высшей лиги
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В Гравелине (Франция) произошёл мощный пожар на арене местного клуба «Гравелин-Дюнкерк», сообщает Basket News.

Причины возгорания, а также статус пожара на «BCM Гравелин-Дюнкерк Арене» на данный момент не уточняются.

Фото: Кадр из видео в аккаунте Basket News в социальных сетях

На данный момент «Гравелин-Дюнкерк» занимает предпоследнее, 17-е место в турнирной таблице элитного французского дивизиона. Также команда принимает участие в Кубке Европы ФИБА, лидируя в своём квартете с чешским «Нимбурком», испанской «Сарагосой» и турецкой «Манисой».

Ближайший домашний матч команда из Гравелина должна провести 28 декабря с «Парижем».

«Гравелин-Дюнкерк» является обладателем Кубка Франции 2005 года, а также чемпионом Про Лиги B (второй по силе французский дивизион) 1988 года.

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