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Дабл-дабл Адетокунбо не помог «Милуоки» победить «Нью-Йорк» в первом рождественском матче

Дабл-дабл Адетокунбо не помог «Милуоки» победить «Нью-Йорк» в первом рождественском матче
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В Нью-Йорке завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Нью-Йорк Никс» одержал победу над «Милуоки Бакс» (129:122).

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НБА. Турнирная таблица сезона-2023/2024

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий хозяев Джейлен Брансон, записавший на свой счёт 38 очков.

Звёздный тяжёлый форвард «Бакс» Яннис Адетокунбо оформил в этой игре дабл-дабл, набрав 32 очка и сделав 13 подборов.

«Никс» занимают пятое место в турнирной таблице Восточной конференции с 58,6% побед. В следующем матче 28 декабря «Нью-Йорк» сыграет в гостях с «Оклахома-Сити».

«Милуоки» прервал свою семиматчевую серию побед, находится на второй строчке Востока, победив в 73,3% матчей. В ближайшей игре 28 декабря «олени» будут гостить у «Бруклин Нетс».

НБА - регулярный чемпионат
25 декабря 2023, понедельник. 20:00 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
129 : 122
Милуоки Бакс
Милуоки
Нью-Йорк Никс: Брансон - 38, Рэндл - 24, Барретт - 21, Куикли - 20, Хартенштайн - 11, Харт - 10, Дивинченцо - 3, Гримс - 2, Макбрайд, Джеффрис, Фурнье, Скапинцев, Браун, Арчидиаконоу, Гибсон
Милуоки Бакс: Лиллард - 32, Адетокунбо - 32, Миддлтон - 24, Лопес - 14, Портис - 12, Пэйн - 3, Коннотон - 3, Джексон - 2, Боучэмп, Бисли, Ливингстон, Грин, Лопес, Адетокунбо
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