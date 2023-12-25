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Пашутин: «Парма» уже была в рождественском режиме, не получилось разбудить игроков

Пашутин: «Парма» уже была в рождественском режиме, не получилось разбудить игроков
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Главный тренер «Пармы» Евгений Пашутин прокомментировал поражение своей команды в сегодняшнем выездном матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ от «Уралмаша» (75:81).

«Начали очень мягко, особенно в подборах – 20 подборов на нашем щите, я думаю, что это и стало ключевым фактором в этой игре. «Уралмаш» взял 52 подбора, и даже если мазали – они подбирали мячи и набирали очки второго шанса. Ментально мы были не готовы. Я думаю, что это моя ответственность, потому что все уже находятся в рождественском режиме. Мы пытались разбудить их, но это получилось только в четвертой четверти, и этого недостаточно. «Уралмаш» был сильнее, агрессивнее, мобильнее. Нам надо сделать выводы и быть готовыми в следующем году. Первый раз за декабрь мы пропустили так много очков, обычно мы пропускаем меньше 70 – это говорит о плохой защите. Подборы и защита – это два компонента», — приводит слова Пашутина пресс-служба «Пармы».

Напомним, «Парма» не смогла продлить свою победную серию в Единой лиге ВТБ, которая перед этой встречей составляла шесть матчей. Команда Евгения Пашутина занимает шестое место в турнирной таблице с 52,6% побед.

Единая лига ВТБ . 1-й этап
25 декабря 2023, понедельник. 17:15 МСК
Уралмаш
Екатеринбург
Окончен
81 : 75
Парма
Пермский край
Уралмаш: Даглас - 19, Эллис - 18, Глазунов - 12, Захаров - 9, Писклов - 6, Нэльсон - 6, Нэвелс - 5, Пынько - 3, Перкинс - 3, Новиков, Балашов, Михеев
Парма: Джонсон - 32, Перевалов - 9, Соломон - 8, Абдулбасиров - 8, Платунов - 8, Риз - 6, Халтурин - 4, Брайс, Морозов, Тучков, Чебуркин, Егоров
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