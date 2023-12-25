Пашутин: «Парма» уже была в рождественском режиме, не получилось разбудить игроков

Главный тренер «Пармы» Евгений Пашутин прокомментировал поражение своей команды в сегодняшнем выездном матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ от «Уралмаша» (75:81).

«Начали очень мягко, особенно в подборах – 20 подборов на нашем щите, я думаю, что это и стало ключевым фактором в этой игре. «Уралмаш» взял 52 подбора, и даже если мазали – они подбирали мячи и набирали очки второго шанса. Ментально мы были не готовы. Я думаю, что это моя ответственность, потому что все уже находятся в рождественском режиме. Мы пытались разбудить их, но это получилось только в четвертой четверти, и этого недостаточно. «Уралмаш» был сильнее, агрессивнее, мобильнее. Нам надо сделать выводы и быть готовыми в следующем году. Первый раз за декабрь мы пропустили так много очков, обычно мы пропускаем меньше 70 – это говорит о плохой защите. Подборы и защита – это два компонента», — приводит слова Пашутина пресс-служба «Пармы».

Напомним, «Парма» не смогла продлить свою победную серию в Единой лиге ВТБ, которая перед этой встречей составляла шесть матчей. Команда Евгения Пашутина занимает шестое место в турнирной таблице с 52,6% побед.