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Ветеран «Црвены Звезды» Огнен Кузмич покинул клуб после прихода Фредди Гиллеспи

Ветеран «Црвены Звезды» Огнен Кузмич покинул клуб после прихода Фредди Гиллеспи
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«Црвена Звезда» объявила о прекращении сотрудничества по обоюдному согласию с 33-летним центровым Огненом Кузмичем, сообщает пресс-служба белградского клуба в социальных сетях.

С этого момента баскетболист будет находиться в статусе свободного агента.

Ранее главный тренер «Црвены Звезды» Яннис Сферопулос заявил о том, что Кузмич покинет клуб после подписания центрового мюнхенской «Баварии» Фредди Гиллеспи.

Кузмич впервые стал игроком «Црвены Звезды» в сезоне 2016/2017. После двухлетнего пребывания в «Реале» он вернулся в команду в 2019 году и продолжал выступать до сих пор.

В нынешнем сезоне Евролиги Кузмич провёл всего три матча, в которых он не набрал очков, но отметился 2,3 подборами и 1,7 передачами в среднем за игру.

Евролига . Регулярный чемпионат. 16-й тур
21 декабря 2023, четверг. 22:05 МСК
Маккаби Тель-Авив
Тель-Авив, Израиль
Окончен
92 : 98
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Маккаби Тель-Авив: Cleveland, Уэбб III, Браун, Болдуин, Менко, Соркин, Риверо, Коэн, Mayer, Небо, Блатт, Колсон
Црвена Звезда: Лазаревич, Теодосич, Ханга, Давидовац, Митрович , Лазич, Симонович, Тоби, Боломбой, Недович, Гедрайтис, dos Santos
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