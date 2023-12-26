Ветеран «Црвены Звезды» Огнен Кузмич покинул клуб после прихода Фредди Гиллеспи

«Црвена Звезда» объявила о прекращении сотрудничества по обоюдному согласию с 33-летним центровым Огненом Кузмичем, сообщает пресс-служба белградского клуба в социальных сетях.

С этого момента баскетболист будет находиться в статусе свободного агента.

Ранее главный тренер «Црвены Звезды» Яннис Сферопулос заявил о том, что Кузмич покинет клуб после подписания центрового мюнхенской «Баварии» Фредди Гиллеспи.

Кузмич впервые стал игроком «Црвены Звезды» в сезоне 2016/2017. После двухлетнего пребывания в «Реале» он вернулся в команду в 2019 году и продолжал выступать до сих пор.

В нынешнем сезоне Евролиги Кузмич провёл всего три матча, в которых он не набрал очков, но отметился 2,3 подборами и 1,7 передачами в среднем за игру.