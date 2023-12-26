Три дабл-дабла игроков «Денвера» принесли «Наггетс» победу над «Голден Стэйт»
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В Денвере завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Денвер Наггетс» в упорном поединке нанёс поражение «Голден Стэйт Уорриорз» (120:114).
Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий хозяев Джамал Маррей, записавший на свой счёт 28 очков.
Дабл-даблами в этой игре отметились сразу три игрока «Денвера»: Никола Йокич (26 очков, 14 подборов), Майкл Портер (19 очков, 10 подборов) и Аарон Гордон (16 очков и 10 подборов).
Самым результативным в составе калифорнийского клуба стал атакующий защитник Эндрю Уиггинс, покинувший паркет с 22 очками.
«Наггетс» занимают второе место в таблице Западной конференции с 68,8% побед.
«Уорриорз» идут на 10 строчке Запада, победив в 53,3% матчей.
НБА - регулярный чемпионат
25 декабря 2023, понедельник. 22:30 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
120 : 114
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Денвер Наггетс: Маррей - 28, Йокич - 26, Портер - 19, Колдуэлл-Поуп - 16, Гордон - 16, Браун - 6, Уотсон - 5, Строутер - 2, Джексон - 2, Тайсон, Джордан, Холидэй, Ки, Ннаджи, Пикетт
Голден Стэйт Уорриорз: Уиггинс - 22, Карри - 18, Шарич - 14, Куминга - 13, Подзиемски - 13, Пол - 13, Томпсон - 9, Джексон-Дэвис - 8, Луни - 4, Джозеф, Муди, Гаруба, Santos
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