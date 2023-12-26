Три дабл-дабла игроков «Денвера» принесли «Наггетс» победу над «Голден Стэйт»

В Денвере завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Денвер Наггетс» в упорном поединке нанёс поражение «Голден Стэйт Уорриорз» (120:114).

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий хозяев Джамал Маррей, записавший на свой счёт 28 очков.

Дабл-даблами в этой игре отметились сразу три игрока «Денвера»: Никола Йокич (26 очков, 14 подборов), Майкл Портер (19 очков, 10 подборов) и Аарон Гордон (16 очков и 10 подборов).

Самым результативным в составе калифорнийского клуба стал атакующий защитник Эндрю Уиггинс, покинувший паркет с 22 очками.

«Наггетс» занимают второе место в таблице Западной конференции с 68,8% побед.

«Уорриорз» идут на 10 строчке Запада, победив в 53,3% матчей.