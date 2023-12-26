Стала известна точная дата возвращения Джалена Джонсона в состав «Атланты»

Форвард «Атланты Хоукс» Джален Джонсон вернётся в состав команды в выездном матче регулярного чемпионата НБА с «Чикаго Буллз», который пройдёт в ночь со вторника на среду, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания со ссылкой на неназванные источники.

Напомним, 22-летний Джонсон отсутствовал месяц из-за травмы левого запястья. Двумя сутками ранее сообщалось, что баскетболисту разрешили вернуться к тренировкам в режиме полного контакта.

До травмы форвард успел провести 15 матчей. В них он в среднем набирал 14,1 очка, делал 7,3 подбора и 2,4 передачи. В его отсутствие «Атланта» одержала в 14 матчах только четыре победы и находится на 11-м месте в турнирной таблице Восточной конференции с 41,4% побед.