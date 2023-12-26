Стала известна точная дата возвращения Джалена Джонсона в состав «Атланты»
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Форвард «Атланты Хоукс» Джален Джонсон вернётся в состав команды в выездном матче регулярного чемпионата НБА с «Чикаго Буллз», который пройдёт в ночь со вторника на среду, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания со ссылкой на неназванные источники.
Напомним, 22-летний Джонсон отсутствовал месяц из-за травмы левого запястья. Двумя сутками ранее сообщалось, что баскетболисту разрешили вернуться к тренировкам в режиме полного контакта.
До травмы форвард успел провести 15 матчей. В них он в среднем набирал 14,1 очка, делал 7,3 подбора и 2,4 передачи. В его отсутствие «Атланта» одержала в 14 матчах только четыре победы и находится на 11-м месте в турнирной таблице Восточной конференции с 41,4% побед.
НБА - регулярный чемпионат
24 декабря 2023, воскресенье. 03:30 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Окончен
119 : 125
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Атланта Хоукс: Янг - 30, Мюррей - 26, Капела - 20, Богданович - 16, Бей - 14, Оконгву - 10, Ланди - 3, Форрест, Бафкин, Миллз, Фернанду, Мэтьюз, Крейчи, Мэттьюз
Мемфис Гриззлиз: Бейн - 37, Морант - 30, Джексон - 20, Уильямс - 8, Бийомбо - 8, Тиллман - 6, Альдама - 6, Уильямс Мл. - 5, Кончар - 5, Гильярд, Ларэвиа, Родди, Джексон
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