Дабл-дабл Порзингиса помог «Бостону» одержать победу в матче с «Лейкерс»

Сегодня, 26 декабря, завершился очередной матч регулярного сезона НБА, в котором встречались «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Бостон Селтикс». Команды играли на арене «Крипто.ком Арена» в Лос-Анджелесе (США), встреча завершилась победой гостей со счётом 126:115.

Самым результативным игроком матча стал центровой «Лейкерс» Энтони Дэвис. На его счету дабл-дабл: 40 очков, 13 подборов и четыре результативных передачи. Его партнёр по команде, форвард Леброн Джеймс отметился 16 очками, девятью подборами и восемью передачами.

Самым результативным игроком в составе «Бостона» стал центровой Кристапс Порзингис. Он записал на свой счёт дабл-дабл: 28 очков, 11 подборов и две передачи. Форвард Джейсон Тейтум отметился 25 очками, восемью подборами и семью передачами. Также в составе победителей стоит отметить игру защитника Джейлена Брауна, который набрал 19 очков, сделал пять подборов и две передачи.