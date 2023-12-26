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Дабл-дабл Порзингиса помог «Бостону» одержать победу в матче с «Лейкерс»

Дабл-дабл Порзингиса помог «Бостону» одержать победу в матче с «Лейкерс»
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Сегодня, 26 декабря, завершился очередной матч регулярного сезона НБА, в котором встречались «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Бостон Селтикс». Команды играли на арене «Крипто.ком Арена» в Лос-Анджелесе (США), встреча завершилась победой гостей со счётом 126:115.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Самым результативным игроком матча стал центровой «Лейкерс» Энтони Дэвис. На его счету дабл-дабл: 40 очков, 13 подборов и четыре результативных передачи. Его партнёр по команде, форвард Леброн Джеймс отметился 16 очками, девятью подборами и восемью передачами.

Самым результативным игроком в составе «Бостона» стал центровой Кристапс Порзингис. Он записал на свой счёт дабл-дабл: 28 очков, 11 подборов и две передачи. Форвард Джейсон Тейтум отметился 25 очками, восемью подборами и семью передачами. Также в составе победителей стоит отметить игру защитника Джейлена Брауна, который набрал 19 очков, сделал пять подборов и две передачи.

НБА - регулярный чемпионат
26 декабря 2023, вторник. 01:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
115 : 126
Бостон Селтикс
Бостон
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 40, Принс - 17, Джеймс - 16, Хатимура - 12, Ривз - 11, Расселл - 8, Вандербилт - 6, Реддиш - 5, Худ-Скифино, Кристи, Хэйс, Льюис, Вуд
Бостон Селтикс: Порзингис - 28, Тейтум - 25, Браун - 19, Холидэй - 18, Уайт - 18, Притчард - 10, Хорфорд - 6, Хозер - 2, Бриссетт, Петерсон, Дэвисон, Уолш, Корнет, Бэнтон, Кета
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