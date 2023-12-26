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Леброн Джеймс и Винисиус обменялись футболками перед матчем «Лейкерс» с «Бостоном»

Сегодня, 26 декабря, «Лос-Анджелес Лейкерс» проиграл «Бостон Селтикс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча на «Крипто.ком Арене» завершилась со счётом 115:126.

Перед матчем форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс встретился с вингером мадридского «Реала» Винисиусом.

Спортсмены обменялась футболкам: Винисиус подарил 38-летнему баскетболисту футболку сборной Бразилии со своей фамилией.

Фото: официальная соцсеть НБА

А Лебром подарил 23-летнему футболисту майку «Лейкерс» с автографами.

Фото: Официальная соцсеть НБА

После 31 матча «Лейкерс» занимает 9-е место в Западной конференции с 47 очками. Лидирует в таблице «Миннесота Тимбервулвз» (50 очков). Леброн провел 28 матчей, набирая в среднем по 25,4 очка, совершая 7,8 подборов и 7,3 результативных передач.

«Реал» после 18 туров лидирует в Ла Лиге с 45 очками. На счету Винисиуса 6 мячей и 4 голевых передачи в 13 играх сезона.