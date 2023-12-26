Керр — после поражения с «Наггетс»: игроки выдают борьбу за нарушения, это отвратительно

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр подверг критике некоторые эпизоды, которые произошли в матче регулярного чемпионата НБА между его командой и «Денвер Наггетс» (114:120). Керру не понравилось, что определённые моменты борьбы между игроками судьями трактовались как нарушения и приводили к штрафным броскам.

«У меня проблема с тем, как мы законодательно выключаем защиту из игры. Игроки получают возможность выдавать контактную борьбу за нарушения, благодаря чему оказываются на линии штрафных бросков. Если бы я был болельщиком, я бы не хотел смотреть вторую половину нашего матча. Это было отвратительно», — сказал Керр во время пресс-конференции.

Отметим, что лидер «Денвера» Никола Йокич в этом матче реализовал 18 штрафных бросков из 18.