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Американец Джош Перкинс покинул «Уралмаш»

Американец Джош Перкинс покинул «Уралмаш»
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Американский разыгрывающий Джош Перкинс покинул «Уралмаш». Об этом информирует пресс-служба екатеринбуржской команды. Отмечается, что решение было принято по соглашению сторон.

Джош присоединился к клубу из Екатеринбурга летом нынешнего года. В 18 матчах в составе «Уралмаша» Перкинс в среднем набирал 6,9 очка и отдавал 4,7 передачи. Ранее американец выступал в NCAA (Национальной ассоциации студенческого спорта) и Летней лиге НБА. Имеет опыт игры в Еврокубке.

В настоящий момент «Уралмаш» занимает восьмое место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. В активе команды девять побед и 10 поражений. В следующем туре регулярного чемпионата «Уралмаш» сыграет с «Минском». Встреча пройдёт 7 января в Екатеринбурге.

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