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Лиллард резко высказался после поражения в рождественском матче НБА с «Никс»

Лиллард резко высказался после поражения в рождественском матче НБА с «Никс»
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Разыгрывающий и один из лидеров «Милуоки Бакс» Дэмьен Лиллард прокомментировал поражение, которое потерпела его команда в матче регулярного чемпионата НБА с клубом «Нью-Йорк Никс» (122:129).

«Сейчас каждый эксперт будет говорить, что делать было нужно, а что – нельзя. Но на самом деле никогда не знаешь наверняка, потому что паршивые вещи порой случаются», — приводит слова Лилларда New York Post.

В матче с «Нью-Йорком» Лиллард набрал 32 очка, совершил один подбор и отдал восемь результативных передач. В общей сложности в нынешнем сезоне НБА Дэмьен на данный момент принял участие в 26 матчах, в которых в среднем набирал 26,2 очка, совершал 4,5 подбора и отдавал семь результативных передач.

Встреча Дэмьена Лилларда и Джимми Батлера перед матчем:

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