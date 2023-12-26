Леброн Джеймс сделал категоричное заявление о выступлении «Лос-Анджелес Лейкерс»

Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс высказался после домашнего поражения в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Бостон Селтикс» (115:126). По словам Леброна, в данный момент команда не в состоянии бороться на равных с топ-командами.

«Сейчас у нас есть проблемы с составом. Есть травмированные игроки. Я не думаю, что мы сейчас находимся в том положении, чтобы иметь возможность конкурировать с лучшими командами», — сказал Джеймс после матча во время общения со СМИ.

Отметим, что в матче с «Бостонгм» Леброн принёс своей команде 16 очков. Кроме того, Джеймс сделал девять подборов и отдал восемь результативных передач.

Леброн Джеймс и Винисиус обмениваются футболками: