В «Уралмаше» прокомментировали уход Джоша Перкинса

Исполнительный директор «Уралмаша» Сергей Доманов прокомментировал уход из команды защитника Джоша Перкинса. Игрок присоединился к клубу летом этого года.

«У Джоша не получилось влиться в нашу систему игры, где-то помешали травмы, где-то из-за неудачных бросков не мог почувствовать уверенность. Мы высоко ценим его отношение к работе, в коллективе его все любят, и мы желаем удачи ему в дальнейшей карьере. Насколько я знаю, он уже нашёл новую команду, и надеюсь, там у него получится показать свои лучшие качества», — сказал Доманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

«Уралмаш» является дебютантом Единой лиги ВТБ. После 19 матчей клуб из Екатеринбурга занимает восьмое место в турнирной таблице.