Главный тренер «Уралмаша» Ростислав Вергун: в США меня научили быть мужчиной

Новый главный тренер екатеринбургского «Уралмаша» Ростислав Вергун поделился подробностями своего проживания в США. В Соединённых Штатах Вергун учился в колледже и занимался студенческим баскетболом. По словам Ростислава, за это время он многому научился и многое узнал о баскетболе.

«В США я понял, насколько баскетбол разобранная и комплексная игра; насколько много в ней идей, мыслей. Увидел, как люди живут баскетболом, анализируют его, продумывают.

Ты заражаешься баскетболом в Америке, хочешь быть частью этого, понимаешь, насколько это популярно и круто там. Я всегда завидовал им, потому что видел, как круто они развивают молодёжь, развивают здоровый образ жизни, прививают мечты детям.

Плюс там я повстречал людей, которые показали мне хороший пример, научили быть мужчиной, отвечать за свои слова, делать свою работу качественно. Именно там я взял принципы, которых придерживаюсь по сей день», — приводит слова Вергуна пресс-служба «Уралмаша».

Напомним, до перехода в «Уралмаш» Вергун возглавлял «Минск».