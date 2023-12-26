Халибёртон — о гневной реакции Адетокунбо из-за мяча: мы знаем, где этот мяч сейчас

Разыгрывающий «Индианы Пэйсерс» Тайриз Халибёртон вспомнил об инциденте, который случился сразу после матча регулярного чемпионата НБА с «Милуоки Бакс».

По окончании встречи тяжёлый форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо в ярости отправился в подтрибунное помещение, чтобы найти игровой мяч, который игроки «Индианы унести в свою раздевалку. Впоследствии Яннис заявил, что мяч, который он в итоге получил, не похож на настоящий.

По сложившейся традиции игровой мяч достаётся установившему рекорд баскетболисту. Им был Адетокунбо.

«Мы точно знаем, где находится игровой мяч! Каждый это знают. Но мы не можем… В общем, только те, у кого он сейчас, могут об этом рассказать. Это не моё дело. Слова Янниса про ненастоящий мяч? Можно потрогать мяч через пять минут после игры, но при этом не будешь знать ответ наверняка», — сказал Халибёртон в эфире ESPN.