АЕК выбрал в качестве трансферной цели одного из лидеров «Локомотива-Кубань»

Американо-словенский центровой «Локомотива-Кубань» Джордан Морган попал в сферу интересов греческого клуба АЕК. Об этом информирует Sportal.gr. По сведениям источника, АЕК рассматривает возможность приобрести Моргана на замену канадцу Мфионду Кабенгеле.

Напомним, Джордан стал игроком «Локомотива-Кубань» в июле этого года. Ранее американо-словенский центровой уже выступал в Единой лиге ВТБ: в сезоне-2020/2021 Морган был игроком казанского УНИКСа. Кроме того, баскетболист выступал в чемпионатах Франции, Греции, Словении и Турции. До перехода в краснодарский клуб играл за турецкий «Коньяспор».

В этом сезоне Единой лиги ВТБ Джордан принял участие в 15 матчах, в которых в среднем набирал 6,5 очка.

Ранее сообщалось, что сразу два игрока «Локомотива-Кубань» вошли в символическую пятёрку игровой недели Единой лиги ВТБ.