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Пол Пирс назвал единственную причину, почему ему не нравилось играть на Рождество

Пол Пирс назвал единственную причину, почему ему не нравилось играть на Рождество
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Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2008 года в составе «Бостон Селтикс» Пол Пирс рассказал, почему не любил играть на Рождество. По словам Пирса, в это время он хотел находиться в кругу семьи.

«Когда у меня появились дети, я перестал любить играть на Рождество. Для меня это было слишком. Дети с тобой в дороге, потом в отеле. Сосредоточиться по-настоящему просто нельзя, ведь хочется быть уверенным, что в этот день они здорово проведут время.

Честно говоря, я действительно не был в восторге от матчей в Рождество. Хотя я, конечно, понимаю, что это особенный день для баскетбола. И хочется, чтобы фанаты были довольны. Но тогда я был очень привязан к семье. Знаете, мы стольким пожертвовали — пропускали много праздников, дней рождений и всякого такого. Для меня это было тяжело. Не думаю, что у меня когда-либо были хорошие игры на Рождество», — сказал Пирс в эфире SHOWTIME Basketball.

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