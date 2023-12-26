Агент Огунгбеми-Джексона опроверг информацию о возможном переходе в «Уралмаш»

Вадим Михалевский, агент баскетболиста «Минска» Джарреда Огунгбени-Джексона, прокомментировал слухи о возможном переходе своего клиента в екатеринбургский «Уралмаш».

«Эта информация не соответствует действительности», — сказал Михалевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

Огунгбеми-Джексон перешёл в «Минск» летом 2023 года. За этот период он провёл в Единой лиге ВТБ 19 матчей, в которых в среднем набирает 19,1 очка, делает 4,4 передачи и 3,7 подбора.

Команда из Беларуси занимает последнее место в турнирной таблице, проиграв все матчи. В следующей встрече минчане на выезде сыграют против «Уралмаша». Матч состоится 7 января. Ранее команду из Екатеринбурга возглавил экс-тренер «Минска» Ростислав Вергун.