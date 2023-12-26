Девин Букер назвал причину третьего поражения «Финикса» подряд

Атакующий защитник «Финикс Санз» Девин Букер после поражения в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Даллас Маверикс» (114:128) высказался о причинах невыразительных результатов команды. Это поражение стало для «Санз» третьим подряд и седьмым в девяти последних встречах.

«У нас плохая дисциплина в отношении выполнения игрового плана. Когда мы делаем на площадке то, что должны делать, у нас всё получается. А потом, по ходу игры, мы просто теряем концентрацию», — сказал Букер на послематчевой пресс-конференции.

В текущем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации «Финикс Санз» занимает 11-е место в таблице Западной конференции. В активе команды 14 побед и 15 поражений.