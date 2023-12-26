Дончич оставил интригующее сообщение после победы над «Финиксом»

Разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич оставил загадочное сообщение после матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Финикс Санз» (128:114). Отметим, что словенец набрал 50 очков, сделал шесть подборов и 14 результативных передач, став самым результативным игроком матча.

«Вы знаете, что я собираюсь сделать», — сказал Дончич, обращаясь к журналистам по пути в раздевалку сразу после игры.

Также в этом матче Дончич стал лишь шестым игроком в истории НБА, набравшим 10 тысяч очков в регулярном чемпионате до 25 лет. Ранее до него подобной отметки достигали Леброн Джеймс, Кевин Дюрант, Коби Брайант, Кармело Энтони и Трэйси Макгрэди.

Отметим, что Дончич стал лишь четвёртым игроком, который набрал в Рождественской игре не менее 50 очков.