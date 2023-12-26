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«Почему ты не возвращаешься в защиту?» Букер раскритиковал новичка «Финикса»

«Почему ты не возвращаешься в защиту?» Букер раскритиковал новичка «Финикса»
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Атакующий защитник «Финикс Санз» Девин Букер выразил недовольство бездействием своего партнёра по команде, форварда Чимези Мету по ходу матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Даллас Маверикс» (114:128).

В трансляцию попал эпизод, когда Мету потерял мяч, позволив разыгрывающему «Далласа» Луке Дончичу совершить перехват, и не стал преследовать словенца, хотя Букер вернулся в защиту и до последнего пытался помешать Дончичу набрать очки.

«Почему ты не возвращаешься в защиту? Ты только что потерял мяч и не бежишь обратно?» — обратился Букер к Мету.

Отметим, что это поражение стало для «Финикс Санз» третьим подряд и седьмым в девяти последних встречах нынешнего сезона Национальной баскетбольной ассоциации.

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