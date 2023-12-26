«Бурк» в овертайме переиграл «Гран Канарию» и возглавил группу В Еврокубка

Сегодня, 26 декабря, в городе Бурк-ан-Брес (Франция) завершился очередной матч баскетбольного Еврокубка между местным клубом «Бурк» и испанской командой «Гран Канария». Встреча закончилась победой хозяев в овертайме со счётом 92:84.

Отметим, что благодаря победе, которая стала уже седьмой подряд в рамках Еврокубка, французский «Бурк» единолично возглавил таблицу группы В. В активе команды 11 побед и два поражения в текущем сезоне.

«Гран Канария», являющаяся действующим победителем турнира, начала защиту титула с десяти побед, но затем вступила в полосу неудач. Сегодняшнее поражение стало третьим подряд для испанского клуба. «Гран Канария» располагается на второй строчке группы В.

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