Средние показатели Луки Дончича в НБА выросли после рождения дочери

Разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич значительно повысил свою среднюю результативность в регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации после рождения дочери.

Напомним, в начале декабря стало известно, что у словенского баскетболиста и его невесты Анамарии Голтес родилась дочь. С тех пор разыгрывающий набирал 37,3 очка, 9,2 подбора и 11,6 результативной передачи в среднем за игру. «Даллас» в этот период одержал семь побед в 11 встречах.

Средние показатели 24-летнего Дончича в текущем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации немного скромнее: 33,5 очка, 8,5 подбора и 9,4 результативной передачи.

Накануне Дончич стал лишь шестым игроком в истории НБА, набравшим 10 тысяч очков в регулярном чемпионате до 25 лет.