Мустафа Фалль показал 2-й результат в истории Евролиги по блок-шотам за матч

Центровой «Олимпиакоса» Мустафа Фалль установил личный рекорд и рекорд греческого клуба по блок-шотам в одной игре Евролиги.

В гостевом матче 16-го тура регулярного чемпионата Евролиги с французским клубом АСВЕЛ (85:73) Фалль совершил восемь блок-шотов. Такой результат позволил ему установить сразу два рекорда — личный и рекорд «Олимпиакоса».

Также Фалль поднялся на второе место в списке игроков с самым большим количеством блок-шотов в одной игре Евролиги. Рекордсменом по этому показателю является хорватский баскетболист Стоян Вранкович, который в сезоне-2000/2001, выступая в составе итальянского «Фортитудо», отметился 10 блок-шотами в одном матче Евролиги.

Смотри баскетбольную Евролигу эксклюзивно в Okko.