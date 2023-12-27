«Детройт» проиграл 27 матч подряд в НБА. Это антирекорд в истории лиги

Сегодня, 27 декабря, в Детройте (США) на «Литтл Сизарс-арене» состоялся матч регулярного сезона НБА, в котором встретились местный «Детройт Пистонс» и «Бруклин Нетс». Гости победили со счётом 118:112.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Детройта» Кейд Каннингем. На его счету 41 очко, девять подборов и 5 результативных передач. Его партнёр по команде форвард Боян Багданович отметился 23 очками, тремя подборами и двумя передачами. Помимо них, ещё три игрока команды смогли набрать не менее 10 очков: Алек Беркс (15) и Джален Дюрен (12).

Самым результативным игроком в составе «Бруклина» стал форвард Кэмерон Джонсон. Он набрал 24 очка, совершил два подбора и отдал одну передачу. Форвард Микал Бриджес отметился 21 очков, четырьмя подборами и тремя передачами. Таким образом, «Пистонс» установили антирекорд НБА по количеству проигранных матчей подряд в регулярных чемпионатах.