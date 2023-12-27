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«Детройт» проиграл 27 матч подряд в НБА. Это антирекорд в истории лиги

«Детройт» проиграл 27 матч подряд в НБА. Это антирекорд в истории лиги
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Сегодня, 27 декабря, в Детройте (США) на «Литтл Сизарс-арене» состоялся матч регулярного сезона НБА, в котором встретились местный «Детройт Пистонс» и «Бруклин Нетс». Гости победили со счётом 118:112.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Детройта» Кейд Каннингем. На его счету 41 очко, девять подборов и 5 результативных передач. Его партнёр по команде форвард Боян Багданович отметился 23 очками, тремя подборами и двумя передачами. Помимо них, ещё три игрока команды смогли набрать не менее 10 очков: Алек Беркс (15) и Джален Дюрен (12).

Самым результативным игроком в составе «Бруклина» стал форвард Кэмерон Джонсон. Он набрал 24 очка, совершил два подбора и отдал одну передачу. Форвард Микал Бриджес отметился 21 очков, четырьмя подборами и тремя передачами. Таким образом, «Пистонс» установили антирекорд НБА по количеству проигранных матчей подряд в регулярных чемпионатах.

НБА - регулярный чемпионат
27 декабря 2023, среда. 03:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Окончен
112 : 118
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Детройт Пистонс: Каннингем - 41, Богданович - 23, Бёркс - 15, Дюрен - 12, Айви - 9, Стюарт - 7, Нокс - 3, Томпсон - 2, Ливерс, Уайзмен, Сассер, Харрис, Багли III
Бруклин Нетс: Джонсон - 24, Бриджес - 21, Томас - 17, Шарп - 11, Финни-Смит - 11, Клэкстон - 11, Динвидди - 9, О'Нил - 8, Смит - 6, Уотфорд, Джайлс, Уилсон
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