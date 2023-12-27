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34 очка Гилджес-Александера помогли «Оклахоме» одержать победу над «Миннесотой»

34 очка Гилджес-Александера помогли «Оклахоме» одержать победу над «Миннесотой»
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Сегодня, 27 декабря, в Оклахоме (США) на «Чезпик Энердж-Арене» состоялся матч регулярного сезона НБА, в котором встретились местный «Оклахома-Сити Тандер» и «Миннесота Тибервулвз». Хозяева победили со счётом 129:106.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Оклахомы» Шай Гилджес-Александер. На его счету 34 очка, шесть подборов и девять результативных передач.
Его партнёр по команде форвард Джейлен Уильямс отметился 21 очков, одним подбором и тремя передачами.
Помимо них, ещё три игрока команды смогли набрать не менее 10 очков: Чет Холмгрен (20), Лугенц Дорт (20) и Джош Гидди (10).

Самым результативным игроком в составе «Миннесоты» стал защитник Энтони Эдвардс. Он набрал 25 очков, совершил семь подборов и отдал шесть передач. Разыгрывающий Майк Конли отметился 17 очками, двумя подборами и четырьмя передачами.

НБА - регулярный чемпионат
27 декабря 2023, среда. 04:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
129 : 106
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 34, Уильямс - 21, Дорт - 20, Холмгрен - 20, Гидди - 10, Джо - 8, Уильямс - 6, Уоллес - 5, Уиггинс - 3, Мицич - 2, Уильямс, Дав. Бертанс, Дженг, Манн, Сарр
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 25, Конли - 17, Таунс - 16, Гобер - 10, Макдэниелс - 8, Александер-Уолкер - 8, Андерсон - 7, Миллер - 7, Рид - 6, Маклафлин - 2, Мур, Майнотт, Милтон, Браун
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