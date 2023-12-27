34 очка Гилджес-Александера помогли «Оклахоме» одержать победу над «Миннесотой»

Сегодня, 27 декабря, в Оклахоме (США) на «Чезпик Энердж-Арене» состоялся матч регулярного сезона НБА, в котором встретились местный «Оклахома-Сити Тандер» и «Миннесота Тибервулвз». Хозяева победили со счётом 129:106.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Оклахомы» Шай Гилджес-Александер. На его счету 34 очка, шесть подборов и девять результативных передач.

Его партнёр по команде форвард Джейлен Уильямс отметился 21 очков, одним подбором и тремя передачами.

Помимо них, ещё три игрока команды смогли набрать не менее 10 очков: Чет Холмгрен (20), Лугенц Дорт (20) и Джош Гидди (10).

Самым результативным игроком в составе «Миннесоты» стал защитник Энтони Эдвардс. Он набрал 25 очков, совершил семь подборов и отдал шесть передач. Разыгрывающий Майк Конли отметился 17 очками, двумя подборами и четырьмя передачами.