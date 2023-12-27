Сегодня, 27 декабря мск, в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день. В общей сложности в рамках регулярного чемпионата было сыграно девять матчей. Предлагаем ознакомиться с их результатами.

Все результаты игрового дня НБА 27 декабря:

«Вашингтон Уизардс» – «Орландо Мэджик» – 119:127

«Детройт Пистонс» – «Бруклин Нетс» – 112:118

«Нью-Орлеан Пеликанс» – «Мемфис Гриззлиз» – 115:116 ОТ

«Оклахома-Сити Тандер» – «Миннесота Тимбервулвз» –129:106

«Хьюстон Рокетс» – «Индиана Пэйсерс» – 117:123

«Сан-Антонио Спёрс» – «Юта Джаз» – 118:130

«Чикаго Буллз» – «Атланта Хоукс» – 118:113

«Портленд Трэйл Блэйзерс» – «Сакраменто Кингз» – 130:113

«Лос-Анджелес Клипперс» – «Шарлотт Хорнетс» – 113:104.