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Все результаты игрового дня НБА 27 декабря

Все результаты игрового дня НБА 27 декабря
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Сегодня, 27 декабря мск, в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день. В общей сложности в рамках регулярного чемпионата было сыграно девять матчей. Предлагаем ознакомиться с их результатами.

Все результаты игрового дня НБА 27 декабря:

«Вашингтон Уизардс» – «Орландо Мэджик» – 119:127
«Детройт Пистонс» – «Бруклин Нетс» – 112:118
«Нью-Орлеан Пеликанс» – «Мемфис Гриззлиз» – 115:116 ОТ
«Оклахома-Сити Тандер» – «Миннесота Тимбервулвз» –129:106
«Хьюстон Рокетс» – «Индиана Пэйсерс» – 117:123
«Сан-Антонио Спёрс» – «Юта Джаз» – 118:130
«Чикаго Буллз» – «Атланта Хоукс» – 118:113
«Портленд Трэйл Блэйзерс» – «Сакраменто Кингз» – 130:113
«Лос-Анджелес Клипперс» – «Шарлотт Хорнетс» – 113:104.

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