Виктор Вембаньяма высказался о болбое, из-за которого он получил травму

19-летний центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма признался, что не держит зла на болбоя, после случайного столкновения с которым он получил повреждение перед матчем регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с клубом «Даллас Маверикс» (119:144).

Француз проводил разминку перед игрой. После реализованного броска в проходе он отвернулся и не заметил стоящего рядом болбоя, наступив ему на ноги. В результате Виктор вывернул себе голеностоп и повредил лодыжку.

«Я не злюсь на этого паренька. Что касается самого повреждения, то всё хорошо. Никакой боли и дискомфорта», — сказал Вембаньяма на пресс-конференции.

Отметим, что Виктор вернулся на площадку, сыграв с «Ютой Джаз» (118:130). В этой встрече центровой набрал 15 очков, а также сделал семь подборов и отдал четыре передачи.