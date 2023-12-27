«Главное — не ссать». Павленко — о матче любительской команды с «Нижним Новгородом»

Блогер и баскетболист любительского клуба «Московский» Виктор Павленко поделился ожиданиями от ответного матча своей команды с «Нижним Новгородом» в рамках 1/8 финала Кубка России.

«Главный урок, который мы вынесли — надо выполнять установки тренера. Но вообще, главное — не ссать. Все, кто играет в баскетбол — люди, и можно в одном конкретном матче обыграть любую команду», — сказал Павленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

Матч между БК «Московский» и «Нижним Новгородом» состоится 27 декабря. Начало — в 18:45 мск. Первая игра между коллективами завершилась со счётом 62:50 в пользу команды Единой лиги ВТБ.

Читайте материал о любительском баскетбольном клубе «Московский» на «Чемпионате».