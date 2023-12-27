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Блогер Павленко раскрыл, что сделает, если его любительский клуб пройдёт «Нижний Новгород»

Блогер Павленко раскрыл, что сделает, если его любительский клуб пройдёт «Нижний Новгород»
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Блогер и баскетболист любительского клуба «Московский» Виктор Павленко рассказал, что готов сделать, если его команда пройдёт «Нижний Новгород» в рамках 1/8 финала Кубка России.

«Если мы пройдём «Нижний», то я обещаю покрасить свою бороду в белый цвет, буду настоящим Дедом Морозом на Новый год»», — сказал Павленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

Матч между БК «Московский» и «Нижним Новгородом» состоится 27 декабря. Начало — в 18:45 мск. Первая игра между коллективами завершилась со счётом 62:50 в пользу команды Единой лиги ВТБ.

Баскетбольный клуб «Московский» был основан в 2009 году Эмином Антоняном, он же впоследствии стал и главным тренером команды. С 2019 года команда выступает в главной баскетбольной любительской лиге России — UBA.

Читайте материал о любительском баскетбольном клубе «Московский» на «Чемпионате».

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