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Брэндон Дженнингс назвал звёздного игрока НБА, который должен уйти из своей команды

Брэндон Дженнингс назвал звёздного игрока НБА, который должен уйти из своей команды
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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и «Зенита» Брэндон Дженнингс высказал мнение, что форвард «Финикс Санз» Кевин Дюрант должен сменить команду.

«Кевин Дюрант должен покинуть «Санз». Он заслуживает большего», — написал Дженнингс на своей странице в социальных сетях.

Напомним, Дюрант был обменен из «Бруклин Нетс» в «Финикс» в феврале 2023 года на Микала Бриджеса, Кэма Джонсона и четыре драфт-пика первого раунда. Это была вторая подряд крупная сделка с участием «Нетс», которые до этого обменяли Кайри Ирвинга в «Даллас».

В нынешнем сезоне НБА Кевин на данный момент принял участие в 24 матчах, в которых в среднем набирает 30,2 очка, совершает 6,2 подбора и отдаёт 5,5 передачи. Ранее сообщалось, что в «Финиксе» нарастает разочарование Дюрантом.

Слова инсайдера:
Войнаровски объяснил, почему в «Финиксе» нарастает разочарование Дюрантом
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