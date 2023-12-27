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«Уралмаш» усилил состав 29-летним американцем из чемпионата Италии

«Уралмаш» усилил состав 29-летним американцем из чемпионата Италии
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Американский разыгрывающий Стэнли Уиттакер стал игроком «Уралмаша». Об этом информирует пресс-служба команды.

В российский клуб Уиттакер перешёл из итальянского «Динамо Сассари», принимающего участие в Серии А. В 10 матчах за команду Стэнли в среднем набирал 7,8 очка, совершал 1,5 подбора и отдавал 3,6 передачи. В настоящий момент Уиттакеру 29 лет.

«Уралмаш» в настоящий момент занимает восьмое место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. В активе екатеринбуржской команды девять побед и 10 поражений. В следующем туре регулярного чемпионата «Уралмаш» на домашней арене сыграет с «Минском», который в этом сезоне пока ни разу не выигрывал. Встреча состоится 7 января и начнётся в 15:00 по московскому времени.

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