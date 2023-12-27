Исполнительный директор «Уралмаша» Доманов: мы хотели подписать Уиттакера ещё летом

Исполнительный директор «Уралмаша» Сергей Доманов дал комментарий по поводу подписания контракта с 29-летним американским разыгрывающим Стэнли Уиттакером.

«Уиттакера мы хотели подписать ещё летом, до подписания Перкинса, но Стэнли выбрал итальянский клуб, так как они ещё и играют в Лиге чемпионов, помимо местного чемпионата. Но мы продолжали следить за ним, и, когда появилась возможность ему покинуть свой клуб, мы вышли на связь с его агентом и быстро договорились об условиях. Игрок очень атлетичный, быстрый и главное — очень целеустремлённый, надеемся, что он покажет все свои лучшие качества и поможет достичь нашей цели — попадания в плей-офф», — сказал Доманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.