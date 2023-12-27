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Стало известно, что за послание Хэм сделал игрокам «Лейкерс» после поражения от «Бостона»

Стало известно, что за послание Хэм сделал игрокам «Лейкерс» после поражения от «Бостона»
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Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Дарвин Хэм после поражения в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Бостон Селтикс» (115:126) постарался убедить игроков своей команды, что они никому не уступают и могут соревноваться на равных с любым клубом лиги. Об этом на своей странице в социальных сетях рассказал журналист Дэйв МакМенамин.

По словам МакМенамина, Хэм в своём послании также донёс до команды о важности сосредоточиться на игровых деталях, чтобы максимизировать свой потенциал.

В настоящий момент «Лос-Анджелес» занимает девятое место в турнирной таблице НБА Западной конференции. Игроки «Лейкерс» одержали 16 побед и потерпели 15 поражений.

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