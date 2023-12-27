Представлен рейтинг игроков, претендующих на участие в Матче всех звёзд НБА в 2024 году

Представлен Глобальный рейтинг игроков, которые претендуют на участие в Матче всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации в 2024 году. В рейтинге учитывались расширенные статистические показатели каждого баскетболиста в течение сезона. Составлением рейтинга занималось издание Hoopshype.

Среди игроков Восточной конференции, претендующих на попадание в стартовую пятёрку предстоящего события, наибольшие шансы, согласно рейтингу, имеют Тайриз Макси, выступающий за «Филадельфию Сиксерс». Ещё один игрок «Филадельфии» Джоэл Эмбиид. Два баскетболиста «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо и Дэмьен Лиллард, а также Джейсон Тейтум из «Бостон Селтикс».

Среди игроков Запада в Глобальном рейтинге оказались Шей Гилджес-Александер («Оклахома-Сити Тандер»), Лука Дончич («Даллас Маверикс»), Никола Йокич («Денвер Наггетс»), Энтони Дэвис («Лос-Анджелес Лейкерс») и Домантас Сабонис («Сакраменто Кингз»).