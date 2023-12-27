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Назван один из лидеров «Уралмаша», которого хочет получить «Локомотив-Кубань»

Назван один из лидеров «Уралмаша», которого хочет получить «Локомотив-Кубань»
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Центровой «Уралмаша» Октавиус Эллис попал в сферу трансферных интересов краснодарского клуба «Локомотив-Кубань». Об этом на своей странице в социальных сетях рассказал известный инсайдер Маттео Андреани.

По его сведениям, железнодорожники хотят получит Эллиса на замену американо-словенскому центровому Джордану Моргану, который, как ожидается, может перейти в греческий АЕК.

В нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ Эллис на данный момент принял участие в 15 матчах, в которых в среднем набирал 18,5 очка, совершал 8,9 подбора и отдавал 1,3 передачи.

В настоящий момент «Уралмаш» занимает восьмое место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ, имея в активе девять побед и десять поражений. «Локо» располагается на четвёртой позиции (13 побед – шесть поражений).

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